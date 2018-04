Quatro setores da economia registram expansão A gradual recuperação da produção industrial brasileira a partir de novembro do ano passado fez com que todos os quatro setores registrassem expansão no acumulado de outubro de 2001 a fevereiro deste ano, período no qual a indústria em geral cresceu 4,8%. Houve aumento na produção de bens duráveis (8,6%), intermediários (6,4%), semiduráveis e não duráveis (3,2%) e bens de capital (2,5%). Houve queda, entretanto, na produção acumulada do primeiro bimestre deste ano ante dos dois primeiros meses do ano passado, com forte influência da base de comparação. A indústria em geral apresentou redução no período (-1,3%), com queda na produção de bens duráveis (-7,3%) e intermediários (1,8%). Houve expansão, entre os setores, dos semiduráveis e não duráveis (1,3%) e de bens de capital (0,5%). O chefe do departamento de indústria do IBGE, Silvio Sales, observou que embora a indústria esteja prosseguindo em trajetória de recuperação, ainda enfrenta limites como o baixo rendimento dos trabalhadores e a manutenção dos juros em patamares elevados.