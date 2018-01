Quatro tipos de serviços recolherão imposto na fonte As empresas prestadoras de serviços foram beneficiadas com a decisão do governo de revogar a parte da Medida Provisória 232 que aumentava a sua carga de impostos, mas algumas delas não ficarão totalmente isentas de um aperto na tributação, ainda que bem mais moderado do que o previsto. As empresas de quatro setores - transporte rodoviário de carga, medicina, engenharia e publicidade e propaganda - passarão a recolher na fonte o Imposto de Renda, PIS/Cofins e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL). Conforme anunciado pelo governo na quinta-feira, essa medida vai estar em um projeto de lei que teve seu anúncio prometido para segunda-feira. De acordo com o que informou o Ministério da Fazenda, na emissão da nota fiscal as empresas desses setores passarão a recolher 1,5% do pagamento recebido, a título de antecipação do Imposto de Renda. O Ministério não informou qual seria o recolhimento da fonte do PIS/Cofins e da CSLL, mas a Lei 10.833, aprovada em 2003, que já havia instituído esse recolhimento para alguns setores, estabelece uma alíquota de 4,65%. O recolhimento na fonte não atingirá valores abaixo de R$ 5 mil, nem as empresas que aderiram ao Simples, uma forma simplificada de pagamento dos tributos federas disponível para as micro e pequenas empresas. Segundo o governo, essa exigência de pagamento na fonte é uma forma de combater a sonegação fiscal, e não de aumentar tributos. O Ministério da Fazenda não fez estimativas de quanto a arrecadação poderia aumentar com isso. Os técnicos avaliam esse como um ajuste tributário bem mais suave do que a MP 232 previa.