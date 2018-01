Quebra da safra gaúcha de soja poderá chegar a 60% A Emater ampliou para 60% a projeção de quebra na safra de soja no período 2004/05 no Rio Grande do Sul por causa da estiagem. A previsão considera dados de 120 municípios, como parte dos relatórios quinzenais que os escritórios municipais fornecem à entidade de extensão rural, disse seu diretor técnico, Ricardo Schwarz. Se for confirmada a previsão da Emater, a produtividade da lavoura de soja deve chegar a 805 quilos por hectare e a produção, a 3,328 milhões de toneladas. A expectativa inicial de produção era de 8,299 milhões de toneladas. Já a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoAgro) havia projetado uma quebra de 57% no rendimento médio da soja em seu terceiro levantamento, divulgado no dia 28 de fevereiro. Mesmo a lavoura irrigada de arroz deve ter a produtividade reduzida pelo clima. A Emater espera queda de 9% sobre o previsto inicialmente.