Quebra de sigilo bancário vai ao STF O projeto de lei aprovado semana passada pelo Senado que dá plenos poderes à Receita Federal na quebra de sigilo bancário dos contribuintes, sem autorização judicial, pode parar no Supremo Tribunal Federal (STF) por inconstitucionalidade. É que, de acordo com o projeto, a Receita passa a ter poderes de utilizar os dados da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) para comparar as informações declaradas no Imposto de Renda. Se houver contradição entre os dados, o órgão poderá quebrar o sigilo bancário do contribuinte sem que, para isso, precise do aval da Justiça. Isso significa que todos os valores que passam pela conta corrente sujeitos à tributação da CPMF deverão constar também da declaração de ajuste anual. Em caso de discordância entre os dados, caberá ao contribuinte provar que não é culpado. A crítica dos especialistas é que nem todos os recursos que circulam nas contas bancárias são receitas tributáveis. Segundo o advogado tributarista José Roberto Pernomian Rodrigues, profissionais liberais como médicos, dentistas e advogados deverão ser atingidos, uma vez que muitos não emitem nota fiscal de todos os serviços prestados.