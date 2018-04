Quebra o 14º maior bancos dos EUA O 14º maior banco dos Estados Unidos, Silver Falls Bank, quebrou. O anúncio foi feito pelo órgão regulador de instituições financeiras do país, o FDIC. Com base em Silverton (Oregon), a instituição contava com US$ 131,4 milhões de ativos e US$ 116,3 milhões em depósitos. Segundo acordo aprovado pelo FDIC, o Citizens Bank de Corvallis vai assumir os ativos depositados e aceitou comprar US$ 13 milhões em ativos, enquanto o órgão fica com o restante.