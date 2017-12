Queda da inflação permitirá cortes de juros, diz Heron Embora o IPCA de novembro, de 0,34%, tenha ficado no teto das expectativas do mercado, que iam de 0,20% a 0,35%, não há motivos para preocupação em relação ao comportamento dos preços, na opinião do professor da USP Heron do Carmo, ex-coordenador do IPC-Fipe. Em entrevista à Agência Estado, ele afirmou não ver nada no cenário que possa desestabilizar o combate à inflação, o que abre espaço para que o Banco Central reduza a taxa Selic ao longo de 2004 e 2005. "Há muito espaço para a queda dos juros", disse. Sobre o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, ele afirmou que o número do mês passado "é muito inferior ao de novembro de 2002 e muito bom, se for considerado que o impacto foi de tarifas públicas e loterias. Se não fosse isso, haveria queda significativa". Leia mais no Estadão deste sábado