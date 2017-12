Queda da inflação semanal desacelera A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal desacelerou o ritmo de queda. De acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a queda foi de 0,13% no período encerrado em 15 de julho, contra deflação de 0,23% no período anterior. Segundo a fundação, a queda mais fraca foi resultado das quedas menos intensas nos preços de Alimentação e Transporte. Apesar do aquecimento dos preços, a taxa ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre -0,18% e variação zero. Segundo a FGV, o grupo de Alimentação passou de -0,89% para -0,64% de um levantamento para outro, e o de Transportes foi de -0,55% para -0,19% no período. Dos sete grupos que compõem o indicado, cinco registraram deflação mais fraca ou até aceleração de preços, no mesmo período. Além dos dois já citados, é o caso de Educação, Leitura e Recreação, Vestuário e Despesas Diversas. Os outros dois grupos, Habitação e Saúde e Cuidados Pessoais, tiveram aceleração nos preços. Produtos Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram registradas em plano e seguro saúde (1,27%); mamão da amazônia - papaya (13,30%); e uva (22,41%). As mais significativas quedas ficaram a cargo do tomate (-25,15%); gasolina (-0,63%) e laranja pêra (-8,19%).