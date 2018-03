Queda da massa salarial impulsiona desemprego, diz Dieese O diretor técnico do Dieese, Sérgio Mendonça, chamou a atenção para a queda da massa salarial na Grande São Paulo nos últimos seis anos como um dos fatores de maior impacto para a retração da atividade econômica e, conseqüentemente, da expansão do desemprego na região. Conforme levantamento da Fundação Seade em parceria com o Dieese, em março, a massa de rendimentos dos ocupados na região caiu 5%, enquanto a dos assalariados cedeu 2,9%. Entre março de 2002 e de 2003, as retrações foram, respectivamente, de 8,6% e 6,8%. "De 1997 a 2002, houve uma queda de renda real na Grande São Paulo de 28,3%. Não há consumo e as pessoas não tem condições de contratar serviços", comentou. O rendimento médio dos ocupados na região ficou, em março, em R$ 857, uma baixa de 3,9%, ante o valor de fevereiro, de R$ 892.