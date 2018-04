Queda das encomendas afeta indústrias de bens de capital A queda das encomendas fez cair 31,2% os pedidos em carteira das indústrias de bens de capital de janeiro a julho deste ano ante igual período do ano passado, segundo divulgou hoje a entidade que representa o setor, a Abimaq. Os pedidos em carteira em julho de 2001 representavam 23,1 semanas de produção. No mesmo mês deste ano, significavam 15,9 semanas. A queda dos pedidos, informa a Abimaq, tem refletido no faturamento das empresas. O aumento em relação ao mesmo período do ano passado fica menor a cada mês, segundo os dados da entidade. De janeiro a abril, o faturamento do setor era 17,9% maior que o de igual período de 2001; de janeiro a maio, 15,3% mais alto; de janeiro a junho, 14%; e de janeiro a julho, 12,9% maior. "Os resultados devem contribuir para a redução do crescimento do faturamento do setor até o final de 2002, confirmando a estimativa de um crescimento de 6% a 8% neste ano. Se não ocorrerem maiores turbulências até lá", avalia o presidente da Abimaq, Luiz Carlos Delben Leite. Até julho, as vendas atingiram R$ 18,4 bilhões, ante R$ 16,3 bilhões de janeiro a julho de 2001. Em julho, as empresas do setor faturaram R$ 2,9 bilhões, 7,2% a mais que os R$ 2,7 bilhões de igual mês de 2001. Os segmentos de melhor desempenho até agora são os de máquinas pesadas, com crescimento de 41% ante janeiro a julho do ano passado, máquinas agrícolas, com 30%, e máquinas têxteis, com 22%. Os que apresentaram desempenho negativo foram os de máquinas-ferramenta (-13,6%), máquinas para artigos plásticos (-3,4%) e máquinas gráficas (-20,2%). De janeiro a julho, o nível médio de utilização da capacidade instalada atingiu 77,5%, aumento de 1,1% em relação à média de 76,6% do acumulado de 2001. O emprego no setor cresceu 0,89% ante janeiro a julho do ano passado, com a abertura de 474 novas vagas.