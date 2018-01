Queda de 1,9% nas consultas ao SCPC As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que dão idéia das vendas a prazo, no período de 1º a 28 de maio, estão com queda de 1,9% em relação a igual período em 1999. O Telecheque, indicador das vendas à vista, está com resultado um pouco melhor, com aumento de 4,9%, na comparação com maio de 99. O mês de maio deve fechar com números positivos porque terá mais dias úteis do que o ano anterior. Em relação a abril, o SCPC está com aumento de 9,7% e o Telecheque de 7%. Este crescimento está de acordo com o esperado porque maio é um período forte de vendas, devido ao Dia das Mães.