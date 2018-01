Queda de 3,3% no consumo das famílias é recorde, diz IBGE A redução no consumo das famílias em 2003, de 3,3% em relação a 2002, é a maior da série histórica da pesquisa do PIB por trimestre realizada pelo IBGE e que começou em 1992. A queda do investimento (no conceito de formação bruta de capital fixo), de 6,6% em 2003 ante 2002, foi a maior desde 1999, quando houve diminuição de 7,2%. Esses dois fatores, principalmente o consumo das famílias, influenciaram pesadamente o resultado do PIB no ano passado, que caiu 0,2% em relação a 2002. As explicações foram dadas pelo gerente da pesquisa do PIB trimestral, Roberto Olinto, ao comentar os números divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A participação do consumo das famílias na pesquisa do PIB, pelo campo da demanda, responde por 60% do resultado final. Roberto Olinto, disse que a participação do investimento "é de cerca de 15%". De acordo com Olinto, o consumo é função da massa salarial e influenciado também pelas condições de crédito. Ele observou que a queda de 1,7% no volume de impostos sobre produtos e serviços do País indica também a redução no consumo, principalmente de produtos nos quais a incidência dos impostos - como IPI e ICMS - são mais altos. Caso dos setores de comunicações, automóveis, e produtos farmacêuticos. Essa queda nos impostos também foi determinante para o resultado do PIB em 2003. Isso porque a soma da renda gerada pelos setores de agropecuária (que cresceu 5% em 2003), da indústria (que caiu 1%) e dos serviços (queda de 0,1%) resultou em crescimento zero em relação à soma apurada em 2002. Em queda desde 2002 A série histórica do consumo das famílias está caindo desde o quarto trimestre de 2002 na comparação de um trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. O último indicador de crescimento nessa série do IBGE ocorreu no terceiro trimestre de 2002, quando o crescimento foi de 0,1%. No último trimestre de 2003, essa queda foi de 0,6% em relação ao mesmo período de 2002. No terceiro trimestre do ano passado, a queda tinha sido de 3,7% em relação ao mesmo período de 2002. O crescimento relativo do consumo das famílias no último trimestre do ano passado em relação ao imediatamente anterior, de 1,6%, foi, portanto, insuficiente para recuperar quedas anteriores e só ocorreu porque, ante 2002, a queda do consumo no quarto trimestre foi menor do que no terceiro. Não se caracteriza recessão A taxa acumulada em 12 meses do Produto Interno Bruto (PIB) está em queda há três trimestres. A última vez em que essa taxa subiu 1,9% foi ao final de 2002 para 2,5% no primeiro trimestre de 2003. A partir daí, ela caiu para 1,9% no segundo trimestre, 0,7% no terceiro trimestre e 0,2% ao fim do ano passado. Mas a queda do PIB em 2003 não caracteriza recessão, explicou Roberto Olinto. "O conceito de recessão é um conceito que não pode ser definido por isso. Um ano, por si só, não significa absolutamente nada", disse ele. "A queda do PIB significa que a renda gerada foi menor do que no ano anterior." No quarto trimestre, sinais de melhora O resultado do PIB no quarto trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores mostrou crescimento de 1,5% e foi conseqüência de evolução positiva em todos os seus principais componentes, tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda. No período, a agropecuária cresceu 7,3%, a indústria 1,2% e os serviços 0,8%. Do lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 1,6%, do governo subiu 0,1% e o investimento teve alta de 4%. As exportações de bens e serviços aumentaram 5,5%. Já as importação de bens e serviços subiu ainda mais, 8,3%. "Esse crescimento da importação foi notável", destacou o gerente da pesquisa do PIB trimestral do IBGE, Roberto Olinto. Ele observou que houve aumentos na importação de bens de capital, o que significa expansão de investimento e também nas compras de bens intermediários, que são insumos para a produção. No quarto trimestre de 2003, a agropecuária cresceu 4,8%, os serviços cresceram 0,3% e apenas a indústria caiu (1,7%) em relação ao mesmo período de 2002. No trimestre, o consumo das famílias caiu 0,6% e o investimento teve queda de 5,9%. O consumo do governo cresceu 0,7%. O coordenador da pesquisa do PIB trimetral do IBGE, Roberto Olinto, destacou que as importações de bens e serviços cresceram tanto quanto as exportações no período, "fato que há muito tempo não se observava". As importações tiveram crescimento de 10,0% em relação ao quarto trimestre de 2002 e as exportações aumentaram 10,1% na mesma comparação. Subsetores da indústria A construção civil foi o único subsetor da indústria que teve queda, (-8,6%) em 2003, de acordo com IBGE. A indústria extrativa mineral cresceu 2,8%, a indústria de transformação teve expansão de 0,7% e os serviços industriais de utilidade pública cresceram 1,9%. No setor de serviços, o comércio caiu 2,6%, os transportes encolheu 0,8% e no item outros serviços a redução foi de 0,5%. As instituições financeiras e o setor de comunicações tiveram crescimento igual, de 0,1% no período. O consumo do governo durante o ano expandiu-se 0,6%. Comparação semestre ante semestre No segundo semestre de 2003, ante o mesmo período do ano anterior, o Produto Interno Bruto caiu 0,8%, segundo o IBGE. No primeiro semestre do ano passado, o desempenho da economia brasileira não foi tão ruim e registrou até um ligeiro crescimento, de 0,4%, contra o primeiro semestre de 2002. A realidade frustrou as expectativas do governo e do mercado de que o pequeno crescimento econômico visto no primeiro semestre de 2003 tomaria impulso e seria mais forte a partir do segundo semestre. "Se esperava um crescimento mais forte da indústria que não aconteceu", observou Roberto Olinto, ressalvando que nem ele pessoalmente nem o IBGE fizeram tais previsões.