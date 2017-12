Queda de ações Telesp alterou ganho de fundos Alguns fundos passivos, que seguem a valorização do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) -, tiveram seu rendimento descolado do indexador, depois que as ações da Telesp saíram da carteira do Ibovespa, no dia 3 de julho. Isso porque ao longo de junho, ninguém sabia se o papel deixaria de fato o Ibovespa. Os gestores dos fundos indexados ao indicador tinham três caminhos: vender os papéis antes do término da operação de troca, dia 30; vender depois; ou se desfazer dos BDRs no pregão seguinte. Os rendimentos de 36 fundos classificados como passivos pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), com patrimônio acima de R$ 5 milhões, variaram em junho entre 9,71% (Safra) e 17,78% (BBVA). O levantamento foi feito por Rogério Werneck Figueiredo, diretor da Agrif S.A., empresa de serviço de informação de fundos (veja link abaixo). Fundos de ações passivos tiveram rentabilidade diferenciada O Ibovespa médio do mês foi 9,83%. Desempenhos abaixo disso podem ter sido motivados pelas fortes quedas das ações da Telesp no fim de junho. Com a proximidade do final do período para a troca das ações de Telesp por BDRs, muitos investidores começaram a vender os papéis. A forte pressão de venda fez com que o valor da ação caísse. No dia 3 de julho, após o período de troca, os fundos que tinham optado por ficar com o papel em carteira, na expectativa de que Telesp não saísse do Índice, tiveram que vender as ações. Em contrapartida, saiu ganhando quem tinha cotas dos fundos que venderam Telesp antes do dia 23 de junho ou optaram pela troca por BDRs da Telefónica seguida da sua venda no dia 3. Veja mais informações sobre o impacto da troca de ações da Telesp por BDRs da Tefónica no link abaixo.