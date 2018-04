Queda de Chávez derruba cotação do petróleo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, caiu e levou com ele as cotações de petróleo. Operadores do mercado acreditam que o país, o quarto maior exportador mundial do produto, vai aumentar a oferta do produto. Uma conseqüência imediata da saída de Chávez foi o fim da greve na empresa petrolífera estatal Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), que deve normalizar suas operações nos próximos dias. Também se comenta que a Venezuela pode aumentar sua produção, afastando-se da política de retenção defendida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex, pelas iniciais em inglês), o barril para entrega em maio foi cotado a US$ 23,47 queda de 6,08% em relação à véspera. Em Londres, os contratos para entrega em maio do petróleo tipo Brent foram negociados a US$ 24,29 o barril, recuo de US$ 0,75 (3%). Aliança O diretor de Comercialização, Refino e Abastecimento da PDVSA, Edgar Paredes, já cogitou o aumento da produção. "Não vamos falar sobre cotas, vamos falar das possibilidades que a Venezuela tem no negócio de petróleo", disse numa entrevista para informar o retorno à normalidade das operações. "Se temos a base de recursos e o mercado nos dá as possibilidades, temos de aproveitá-las", completou. Ele também tratou das relações da Venezuela com o Opep, atualmente sob o comando do venezuelano Alí Rodriguez. "Recomendamos uma reavaliação da aliança e da participação dentro da Opep, sempre fomos úteis, mas tolos." O ex-ministro das Minas e Energia da Venezuela Humberto Calderón Bert disse que o novo governo pode abandonar o cumprimento das cotas do Opep e recuperar a participação no mercado que o país perdeu durante a presidência de Chávez. "Acho que a política mudará, ficará mais orientada para a conquista de mercado, ao mesmo tempo que manterá vínculos próximos com a Opep. Vai ser uma política de aumento da produção dentro da Opep numa forma ordenada." Segundo observadores, Chávez foi uma peça-chave para o fortalecimento da união do cartel desde 1999. Tim Evans, analista de energia do IFR Pegasus, em Nova York, disse que a Venezuela provavelmente reduzirá sua colaboração com a Opep, provocando aumentos de suas exportações de petróleo. "É provável que nenhum presidente será tão apaixonado no apoio à Opep como Chávez e isso pode deteriorar a disciplina dentro do cartel como um todo", comentou Evans. "De modo geral, isso é uma boa notícia para os consumidores." Mas alguns analistas acham que a capacidade da Venezuela de elevar sua produção no curto prazo não é tão grande. Atualmente, o país produz 2,49 milhões de barris por dia. A capacidade de produção de petróleo da Venezuela está em 2,6 milhões de barris/dia, de acordo com analistas. Dentro do acordo fechado no ano passado com a Opep, o país pode produzir apenas 2 497 milhões de barris diariamente. A exportação de petróleo representa 80% das vendas externas da Venezuela e a queda na produção provocou aumento no índice de desemprego, que está em 14%. Os Estados Unidos são um dos principais importadores do petróleo venezuelano. A PDVSA, nacionalizada em 1970, é responsável por aproximadamente 50% do orçamento da Venezuela. "O governo de transição vai precisar de dinheiro", resumiu Roger Diwan, analista da Petroleum Finance Company. Críticas O mercado está acompanhado atentamente a posição do novo governo em relação à produção de petróleo. Segundo o diretor de pesquisa da corretora de coomodities GNI, Lawrence Eagles, apesar de a Venezuela ser membro da Opep, os governos que antecederam Chávez sistematicamente não respeitaram as cotas de produção de petróleo estabelecidas pelo cartel. "Antes do governo Chávez, a presença da Venezuela dentro da Opep era um fator de constrangimento, pois o país sempre excedia a sua produção e não respeitava as metas estabelecidas", disse Eagles. "Se o novo governo retomar essa postura, os preços do petróleo poderão ser pressionados ainda mais para baixo, pois o país tem hoje uma capacidade ociosa de 600 mil barris por dia." Rodriguez Com a saída de Chávez, começaram a correr rumores de que o secretário-geral da Opep, o venezuelano Alí Rodriguez, poderia abandonar o posto. Eagles acredita, no entanto, que essa possibilidade é remota, pelo menos no curto prazo. Ele lembrou que Rodriguez, antes de assumir o comando da Opep, era ministro do Petróleo da Venezuela e pertencia um partido que integrava a base de apoio do governo Chávez. "Mas o partido se afastou do governo Chávez e mesmo assim Rodriguez se manteve na Opep. Ele não é visto como uma pessoa diretamente ligada a Chávez e acredito que deverá permanecer na Opep, pelo menos no curto prazo." Rodriguez cancelou nesta sexta-feira sua participação num encontro da União Européia domingo na Espanha por causa da situação venezuelana. Leia tudo sobre a crise na Venezuela