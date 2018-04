Queda de Chávez derruba preço do petróleo A queda do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ajudou a derrubar os preços do petróleo no mercado internacional. A cotação do barril caiu abaixo dos US$ 25 pela primeira vez nas últimas duas semanas. Após este forte recuo, e com a perspectiva de um rápido restabelecimento das exportações da Venezuela para os Estados Unidos, um dos principais fatores que irá determinar o comportamento dos preços da mercadoria, nas próximas semanas, além da crise no Oriente Médio, será a postura a ser adotada pelo novo governo venezuelano em relação à Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep). Segundo o chefe de pesquisa da corretora de coomodities GNI, Lawrence Eagles, apesar de a Venezuela ser membro da Opep, os governos que antecederam Chávez sistematicamente não cumpriram com as quotas de produção de petróleo estabelecidas pelo cartel. "Antes do governo Chávez, a presença da Venezuela dentro da Opep era um fator de constrangimento, pois o país sempre excedia a sua produção e não respeitava as metas estabelecidas", disse Eagles à Agência Estado. "Se o novo governo retomar essa postura, os preços do petróleo poderão ser pressionados ainda mais para baixo, pois o país tem hoje uma capacidade ociosa de 600 mil barris por dia", diz. A Venezuela atualmente produz cerca de 2,6 milhões de barris por dia. Com a saída de Chávez, correram hoje rumores no mercado de que o secretário-geral da Opep, o venezuelano Alí Rodriguez, poderia abandonar o posto. Eagles acredita, no entanto, que essa possibilidade é remota, pelo menos no curto prazo. Ele lembrou que Rodriguez, antes de assumir o cargo da Opep, era ministro do Petróleo da Venezuela, pois pertencia um partido que integrava a base de apoio do governo Chávez. "Mas o partido se afastou do governo e, mesmo assim, Rodriguez se manteve na Opep", disse. "Ele não é visto como uma pessoa diretamente ligada a Chavez e acredito que deverá permanecer na Opep, pelo menos no curto prazo." Leia tudo sobre a crise na Venezuela