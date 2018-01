Queda de juros facilita negociação salarial, diz presidente da CUT O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, disse neste sábado em São Bernardo do Campo (SP) que a perspectiva de melhora da economia com a queda de juros pode ajudar nas negociações com os empresários para tratar dos reajustes de salários dos trabalhadores. Marinho visitou, no fim da tarde, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seu apartamento no ABC paulista. Segundo Marinho, as conversas com os empresários devem começar a partir do dia 29, quando a CUT e a Força Sindical devem entregar a pauta unificada de reivindicações. "Se conseguirmos enxergar um horizonte, isso deve orientar o que vamos discutir agora," disse Marinho. Marinho lembrou que o reajuste deve inclusive ajudar na retomada, pois recompõe o poder de compra dos trabalhadores. Ele admitiu que a conversa com os empresários deve ser complicada. "Negociações são sempre complicadas, independentemente da conjuntura". Marinho disse esperar , entretanto, que o empresariado negocie com sensibilidade para buscar um resultado "na mesa" para evitar, por exemplo, o risco de greves. Sindicatos e Alca Sobre o encontro que o presente Lula deve ter com centrais sindicais norte-americanas em sua viagem aos EUA, nesta semana, Marinho, disse que devem ser discutidos assuntos referentes aos movimentos sindicais, mas a Alca também deve ser debatida. De acordo com Marinho, os representantes dos trabalhadores dos EUA são favoráveis à Alca, mas são sensíveis aos argumentos contrários dos brasileiros, o que segundo ele é bom para o Brasil. "Nós não somos contra a Alca, somos contra a Alca que o Bush (George W. Bush, presidente norte-americano) quer".