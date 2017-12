Queda de juros favorece fundo prefixado A queda da taxa básica de juros - Selic -, anunciada na sexta-feira pelo Banco Central (BC), de 17,5% para 17% ao ano, vai influenciar novamente o desempenho dos fundos de renda fixa prefixados e pós-fixados. A tendência é de que as cotas das carteiras prefixadas apresentem hoje uma valorização maior, se comparadas com as dos fundos DI (pós-fixados, que acompanham as oscilações dos juros). Entenda os motivos acessando o link abaixo. Em relação aos fundos DI, considerados os mais conservadores do mercado, a queda dos juros faz com que o rendimento fique menor, se comparado com um fundo prefixados. No entanto, até a semana passada, antes da queda dos juros, os valores das cotas dos fundos DI estavam semelhante ao dos fundos de renda fixa prefixados, variando de 0,24% a 0,26% no acumulado do mês. Confira os melhores fundos Entre as carteiras mais agressivas, os fundos de ações vêm apresentando melhor desempenho. Enquanto o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - está com ganho acumulado de 5,21% no mês, o Bradesco FIA, por exemplo, apura rendimento de 8,97% no mesmo período. Outro desempenho significativo é do Bradesco Livre Fácil FIA, de 7,93%. Porém, mesmo com a perspectiva positiva para o mercado de ações, o investidor deve aplicar nesse segmento apenas o dinheiro que não será usado no curto prazo. Já nos fundos cambiais - que acompanham as oscilações do dólar -, alguns produtos registraram remuneração positiva, embora o dólar esteja em queda e apure perda de 0,39% no mês. No ING Silver Tulip FIF 60, o rendimento em julho é de 0,52% e no Banespa FBI DI 30 Cambial, de 0,32%. Entre os fundos livres, que mesclam renda fixa e renda variável, o destaque fica por conta do Bradesco Asset. M. Din., com ganho de 2,08% no mês. Entretanto, no acumulado do ano, o melhor desempenho fica com o Liberal High Yield FIF, com rentabilidade acumulada de 10,21%, seguido pelo Boston Portfólio, com 9,5%.