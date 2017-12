Queda de juros favorece investimento em ações As declarações do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, à imprensa, dizendo que os juros podem ficar abaixo de 16% ao ano ainda este ano, é mais um sinal positivo para o investimento em ações. Isso porque, com os juros em baixa, aplicar em renda variável pode ser uma chance de ganhar um pouco mais. Hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em alta de 0,12%. Há pouco, operava em alta de 0,03%. Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, em entrevista ao repórter Sérgio Lamucci, disse que a queda de juros deve provocar uma transferência das aplicações de renda fixa para a renda variável. Os pequenos e médios investidores, no entanto, não devem migrar imediatamente. Estes investidores costumam esperar que a Bolsa tenha uma valorização mais expressiva, para depois fazer a migração do investimento. Naturalmente, com isso, nunca levam toda a valorização da Bolsa, podendo até mesmo entrar quando a tendência de alta já tenha passado. Cuidado com o investimento em ações Regra geral, o investidor deve entrar no mercado acionário quando as ações estão em baixa e vender seu papéis quando eles estão em alta. Por isso, quem quiser aplicar uma parte de seus recursos no mercado acionário, deve observar que existem alguns papéis de empresas com preços abaixo do seu valor justo. Mas vale lembrar que aplicar em ações é sempre um risco para o investidor. Não há nenhuma garantia de rentabilidade em qualquer período determinado. Quem entra no mercado acionário deve estar preparado para ver seu dinheiro diminuir pois, em caso de queda no valor das ações, o valor da aplicação fica menor do que o montante aplicado inicialmente. Pode ser, de fato, uma perda de recursos. Mercado em Nova Iorque A declaração do presidente do banco central norte-americano (FED), Alan Greenspan, ontem, trouxe um pouco mais de otimismo ao mercado de ações. Ele disse que já vê sinais de desaceleração na economia dos Estados Unidos e que isso pode frear, pelo menos por algum tempo, a alta de juros nos EUA. Mas é preciso cautela, o cenário ainda está muito indefinido para se crer que, realmente, que a instabilidade acabou. Depois de fecharem em alta ontem, as bolsas nos EUA deixaram o otimismo de lado e estão em queda. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia - opera em baixa de 1,43%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - registra queda de 0,65%.