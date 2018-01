Queda de juros não melhora venda de carro usado O mercado de veículos usados voltou a apresentar queda em outubro, após ter registrado comportamento estável no mês anterior, conforme aponta pesquisa da Assovesp/Sindiauto, entidades que representam as revendas independentes de veículos usados no Estado de São Paulo. A queda entre setembro e outubro deste ano foi de 1,07%. Quando comparadas a outubro de 2002, as vendas ficaram 9,72% menores. Nos dez primeiros meses do ano, a retração acumulada é de 13,94% frente ao mesmo período em 2002. O resultado de outubro contraria as expectativas otimistas do dirigente da Assovesp, George Assad Chahade, que esperava alta para o período, como resultado das ações da equipe econômica do governo federal de reduzir a taxa básica de juros e do compulsório. Vários indicadores da pesquisa apontaram recuo do consumidor. Isoladamente, a maior queda foi com relação aos negócios financiados, que ficaram sete pontos porcentuais abaixo de setembro, com 51% do total das operações. O prazo de financiamento também foi reduzido de 33 para 31 meses, enquanto o saldo financiado caiu de 58% do valor do bem para 54% em outubro.