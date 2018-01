Queda de juros nos EUA beneficiaria Brasil, diz Ipea A esperada redução das taxas de juros nos Estados Unidos, que deverá ser anunciada amanhã pelo Federal Reserve (Fed), será "excelente" para o Brasil, na avaliação do economista Francisco Oliveira, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). "Para nós é o que poderíamos desejar de melhor", afirma. O argumento é que a decisão do Fed poderá reduzir os juros sobre a dívida externa brasileira. Além disso, afirma, a queda nos juros nos EUA, mesmo que mínima, sinalizará uma retomada moderada do crescimento da economia daquele País, beneficiando as exportações brasileiras com destino ao mercado norte-americano.