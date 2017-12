Queda de juros para o consumidor é lenta Com mais esse corte, a Selic acumula uma redução de dois pontos porcentuais em menos de um mês. Veja mais informações no link abaixo. O que ainda vai demorar para cair é a taxa de juros ao consumidor. O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, não é nada otimista sobre o assunto. Ele explica que, mesmo com a redução desde o ano passado de até 20% nos juros finais ao consumidor, eles estão vinculados à taxa de risco, ou seja, à inadimplência, hoje em torno de 9,5%. Essa taxa já caiu, mas ainda é muito elevada. Enquanto o índice não chegar a um patamar entre 4% e 5%, será impossível uma redução mais significativa das taxas de crediário e do próprio cheque especial, afirma Burti. O empresário defende como forma mais eficaz para diminuir a taxa de risco e acelerar a queda de juros, fazer uma seleção mais cuidadosa do candidato ao crédito. "É preciso conhecer o consumidor", afirma. Ele acha que o crédito deveria ser mais restrito e deveriam haver maiores exigências quanto à situação financeira do cliente, para não prejudicar o bom pagador. Taxas ainda estão muito altas e exigem atenção Segundo ele, nos grandes magazines, os juros nas compras a prazo variam entre 3% a 4,5%, enquanto no cheque especial e no cartão de crédito passam de 9%. É importante lembrar que a previsão para este ano é de uma inflação acumulada de 4,5% segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Isso mostra como as taxas ainda podem pesam no bolso do consumidor. O presidente da ACSP afirma que o governo deveria manter a trajetória de queda dos juros básicos da economia, outro fator importante para uma queda futura da própria inadimplência e das taxas cobradas no comércio. Federação do Comércio adota cautela O economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo ( FCESP ), Fábio Pina, diz que a reação das lojas é imediata, mas não segue o mesmo ritmo de queda dos juros básico. Ele avalia que a posição do Banco Central (BC), mostra a confiança do governo. Isso cria um círculo virtuoso. As indústrias produzem mais, confiantes nos cenários externo e interno da economia, isso gera mais emprego, que gera mais renda e a inadimplência tende a cair. Inadimplência, que segundo Pina, é um dos empecilhos para a redução maior dos juros. Juros e prazos de financiamento devem melhorar Fábio Pina diz que não é possível calcular, de imediato, de quanto será esta queda dos juros no comércio. Mas esclarece que é impossível seguir, à risca, a trajetória de queda ditada pelo governo na Selic. O economista dá um exemplo: "há lojas cujos juros estão em 1,9% ao mês. Se a Selic chegar ao fim do ano em 15%, como é a expectativa e a loja seguir o embalo, as taxas para o consumidor ficarão em 0,4% ao mês, o que é inviável". Os juros no comércio em geral, variam de 1,9% até 5,5% ao mês. Ele lembra que os lojistas adotam estratégias diferentes, de olho na concorrência. Uma delas é alongar o prazo de financiamento, que hoje varia de 12 a 18 meses e manter o nível dos juros. Fábio Pina acredita que, mantidas as expectativas positivas da economia, esse prazo pode chegar em dezembro na casa de 24 meses, o que proporcionalmente, significaria uma redução grande dos juros futuros.