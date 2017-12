Queda de juros surpreende analistas O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa básica de juros de 17% para 16,5% ao ano e adotou um viés neutro. Isso quer dizer que até a próxima reunião do Comitê, que acontece em 23 de agosto, o Banco Central (BC) não poderá promover nova queda de juros. Com mais esse corte, a taxa básica de juros - Selic - foi diminuída em dois pontos porcentuais. Para Odair Abate, economista-chefe do Lloyds TSB, existiam motivos tanto para a manutenção da taxa em 17% ao ano, quanto para a queda. O Copom optou por seguir a sua estratégia de redução gradual dos juros, que deve chegar ao final do ano em 16%, de acordo com as perspectivas do governo. Marcelo Alain, economista-chefe do Banco Inter American Express, acredita que os juros podem chegar até 15,5% ao ano em dezembro. Abate atribui a decisão do Copom à tranqüilidade que vem sendo apresentada no mercado internacional e aos bons fundamentos da economia brasileira. "Apesar do repique de inflação, que deve ocorrer nos meses de julho e agosto, a tendência é que ela caia novamente em setembro. Por isso, mesmo sob esse ponto de vista, o Copom não tomou uma decisão equivocada", explica. Investidores podem interpretar a decisão de forma negativa Apesar de surpreso com a redução de juros, Ricardo Amorim, economista-sênior do BankBoston, acredita que o Copom tinha motivos para reduzir os juros. O principal deles é o fraco crescimento da economia do País no primeiro semestre desse ano. "Com a forte redução promovida pelo Copom no último mês, a expectativa é que a economia tenha um reaquecimento, tanto na atividade das empresas, como no consumo", afirma. Para Amorim, como os índices de inflação estão baixos, a retomada da atividade econômica não deve comprometer a meta anual de inflação com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que é de 6% esse ano. Mesmo porque, explica Amorim, uma medida de redução nos juros leva de seis a nove meses para ser percebida nas variáveis econômicas. Com isso, o impacto do corte da Selic no último mês será sentido a partir de 2001. O economista alerta que o mercado financeiro pode interpretar de forma negativa a decisão do Copom. Isso porque pesa no cenário a questão política sobre a obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. "Com a redução dos juros, os investidores podem avaliar que o Copom promoveu o corte apenas para transparecer tranqüilidade", explica Amorim. Mercado financeiro amanhã Os analistas esperam alguns movimentos no mercado financeiro amanhã, por conta da nova Selic. No mercado de câmbio, uma queda dos juros internos deveria provocar uma alta na cotação do dólar. Isso porque as aplicações no exterior ficam relativamente mais atraentes aos olhos do investidor. Ou seja: seria um estímulo para a saída de dólares do País, o que pressionaria as cotações do dólar para cima. Porém, também pode acontecer de o dólar se manter no atual patamar ou até cair. Isso vai depender de como o investidor estrangeiro de fato vai receber a medida, e de como está o fluxo de dólares para o País. Se o fluxo estiver favorável - maior a entrada que a saída - o dólar não terá força para subir. No mercado de juros, a expectativa é de novo ajuste para baixo das taxas nas aplicações. Também deve continuar o lento movimento de redução das taxas de juros cobradas nos empréstimos. Sempre bom lembrar, no entanto, que os juros nas operações de crédito ainda estão muito elevados e que a queda das taxas tem sido muito menor na ponta do consumidor do que na ponta das aplicações. Por isso a recomendação clara de se evitar o endividamento. Quanto às Bolsas, uma queda dos juros favorece a alta das ações. Mas esse cenário pode não se confirmar se a questão política continuar apresentando fatos novos e que comprometam a imagem do presidente. Tudo vai depender do desenrolar dos fatos e da forma como os investidores vão interpretar a queda da Selic.