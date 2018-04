"Queda de Lenicov é recado para FMI e Duhalde" A renúncia do ministro argentino de Economia, Jorge Remes Lenicov, não se deve apenas à tentativa de aprovar o Plano Bonex 2, rejeitado pelo Congresso e pelas classes média e alta do país, mas ao fato de ele ter apostado excessivamente suas fichas na ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse à Agência Estado Rafael Ber, diretor da Argentine Research. "A queda de Remes Lenicov é um recado dos políticos e de parte da sociedade argentina ao Fundo, de que o país não tem condições de implementar um ajuste fiscal tão grande como vem sendo exigido por esse organismo", disse Ber, importante analista político e econômico em Buenos Aires. Para o analista, a queda do ministro é o custo que se paga por ter um governo com frágil sustentação política. "Trata-se de um problema que, pelo menos agora, não se sabe se poderá atingir ou não o próprio presidente Eduardo Duhalde", acrescentou Ber, por telefone de Buenos Aires. De acordo com Ber, o problema do governo não é apenas o "corralito" financeiro, do qual o governo queria sair por meio da emissão de bônus em pesos e em dólares, mas da própria política econômica e monetária do governo. "O risco agora é que se tente de novo uma alternativa de câmbio fixo, que, sem dúvida, não teria apoio algum do FMI", afirmou. Para o analista, a adoção do câmbio fixo, na base de 3 pesos por 1 dólar (taxa de câmbio atual), não é possível tecnicamente, já que o Banco Central não tem reservas suficientes para sustentar esse tipo de política monetária. Além disso, acrescentou Ber, a sociedade não confia mais em nada e dá a impressão de que, para ela, nada mais funciona no país. "Há crise institucional. Há conflito político. Há debilidade e enfraquecimento do governo." Ber, diretor da Argentine Research, disse ainda que a queda de Remes Lenicov também é um recado para Duhalde. "Precisamos esperar algumas horas para saber se a saída do ministro reforça politicamente Duhalde ou o enfraquece. Mas convocar eleições neste momento seria um desastre para a Argentina", afirmou. Leia o especial