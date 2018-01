Queda do consumo de energia foi generalizada

Houve enorme diferença entre essa queda do consumo geral e a queda por unidade residencial, de 3,2% – a mais acentuada desde 2002 –, o que se deve ao aumento do número de residências.

Decompondo os dados por áreas geográficas, nota-se que na Região Sul o consumo médio por residência diminuiu 6,8%, comparativamente a 2014; o da Região Sudeste declinou 4,3%; e o da Região Nordeste, 0,3%. O indicador teria sido pior não fosse o aumento no consumo de 0,2% na Região Centro-Oeste e de 2,3% na Região Norte. As maiores quedas ocorreram, portanto, nas regiões mais desenvolvidas.

A principal explicação para a queda do consumo doméstico está na alta substancial de tarifas, variável por área e que chegou a superar 70%. Em tempos de mais desemprego e queda da renda real, as famílias se impuseram um corte de consumo para permitir que as contas de luz caibam num orçamento mais apertado.

A recessão teve outra consequência sobre o mercado de energia: as famílias adquiriram menos eletrodomésticos, como geladeiras, liquidificadores, máquinas de lavar roupas, TVs e computadores.

O segmento energético é um dos que mais evidenciam a força do processo recessivo, pois historicamente, mesmo em períodos caracterizados pelo baixo ritmo de atividade econômica, o consumo de eletricidade cresce com o aumento da população e do número de novos lares.

Para as empresas de energia, o maior impacto decorre da demanda das indústrias, responsáveis por cerca da metade do consumo. A diminuição da atividade em segmentos como automotivo, siderúrgico e de máquinas e equipamentos, além do corte de investimentos na cadeia de produção de petróleo e gás, foram decisivos para os maus resultados, segundo o professor Nivalde de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, ainda que as tarifas venham a se estabilizar neste ano – o que não é certo –, a recuperação do consumo deverá ser lenta.