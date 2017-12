Queda do dólar ainda não preocupa exportadores, diz associação O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, disse que a queda na cotação do dólar nos últimos dias ainda não preocupa os exportadores. Segundo ele, uma cotação de até R$ 3 "continua remunerando adequadamente" as exportações brasileiras. O economista afirmou que a valorização do real frente ao dólar no patamar que ocorreu até o momento "reduz um pouco a rentabilidade, mas não altera a competitividade" das vendas externas. Ele explicou que em muitos casos as empresas firmam contratos de pelo menos um ano para exportar, especialmente nas vendas de manufaturados, e assim é estabelecida uma taxa de câmbio para vigorar no período contratado. Castro também citou como exemplo os produtos agrícolas, que têm preço definido no mercado internacional e estão com cotação adequada, independentemente da curva descendente do dólar no Brasil. Ele disse que por isso a AEB está acompanhando atentamente a trajetória do câmbio. "Estamos monitorando mas não preocupados." No entanto, Augusto destacou que se a cotação do dólar cair abaixo de R$ 3 "será preciso fazer as contas, pois as empresas que têm maiores custos para exportar podem perder rentabilidade".