Queda do dólar ainda não preocupa governo argentino O chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, afirmou que a Argentina continua sendo competitiva, mesmo com o dólar sendo cotado ao redor de 3,10 pesos. Nesta quarta-feira, o dólar chegou a 3,07 pesos, mas terminou a jornada em 3,14 pesos. Desde o início do ano o dólar caiu 7%. A queda é de 21% desde junho de 2002. Nos últimos dias, diversas declarações de integrantes do governo indicaram preocupação com a queda, que poderia acarretar a redução da competitvidade das exportações argentinas, principalmente diante dos produtos brasileiros. No entanto, Atanasof, um dos principais auxiliares do presidente Eduardo Duhalde, tentou mostrar-se tranqüilo, afirmando que "a política monetária diz que o Estado não intervirá se a divisa sobe ou desce. O mercado é que decidirá". Duhalde declarou que o valor do dólar "não preocupa". No entanto, admitiu que tentará "evitar mudanças muito bruscas" na cotação da moeda americana. O ex-secretário de Comércio, Raúl Ochoa, disse ao Estado que os produtos argentinos ainda serão competitivos se a cotação oscilar entre 2,80 e 3,00 pesos. Com ironia, o jornal "Página 12" tratou a preocupação do governo pela queda do dólar, colocando a manchete "Um viagra, por favor", e a caricatura de Duhalde deitado em uma cama, de baby doll e zangado. Ao lado, simbolizando o dólar, George Washington, de pijama, com cara de culpa, porque o dólar não "levanta". Tarifas O governo Duhalde assinou o novo decreto que autoriza o aumento das tarifas de serviços públicos privatizados. Os aumentos seriam de 9% para a eletricidade e de 7% para o gás. O novo decreto contorna os impedimentos que a lei de Emergência Econômica estabelece para as altas das tarifas. Segundo o porta-voz do presidente, Luis Verdi, o Poder Executivo ficará com a responsabilidade da regulação das tarifas enquanto não for concluído o processo de renegociação dos contratos. As associações de consumidores prometem brigar na Justiça.