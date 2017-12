Queda do dólar cede; moeda volta a R$ 3,00 O dólar estava cotado a R$ 3,00, ao meio-dia ? exatamente o mesmo patamar em que fechou ontem, e que é o mais baixo registrado no fechamento em oito meses. Pela manhã, a moeda americana havia caído abaixo de R$ 3,00 ? chegou a ser cotada a R$ 2,981, em queda de 0,63%, depois de ter aberto em leve alta. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.