Queda do dólar e redução dos juros diminuíram endividamento O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Altamir Lopes, atribuiu a redução do endividamento do setor público principalmente à queda da exposição da dívida pública à variação da taxa de câmbio. Altamir destacou que a redução do endividamento se deve também a outros fatores, como a queda da taxa básica de juros, a Selic, nos últimos 12 meses e também à apreciação da taxa de câmbio no período. "Outro ponto fundamental é o comportamento das contas fiscais", disse.