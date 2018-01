Queda do dólar já prejudica exportações de calçados brasileiros As exportações de calçados caíram em março e os fabricantes atribuem o resultado à depreciação do dólar frente ao real, o que acaba encarecendo os produtos brasileiros no exterior. Segundo dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Calçados (Abicalçados), os embarques do setor somaram 20 milhões de pares em março, com queda de 16% ante igual mês do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre, as exportações em volume do produto caíram 11%. No trimestre, as empresas enviaram ao exterior 60,1 milhões de pares, quando no mesmo período do ano passado, foram exportados 67,7 milhões de pares. Em nota divulgada pela entidade, o diretor executivo Heitor Klein diz que esses são "os resultados da política cambial, que vem dificultando nossos negócios há vários meses". Segundo os dados da Abicalçados, o faturamento das exportações também caiu em março (US$ 160 milhões), com queda de 3% em relação a março do ano passado (US$ 164,8 milhões). Os resultados do primeiro trimestre revertem a tendência de crescimento das exportações do setor do ano passado. Em 2004, a indústria calçadista brasileira exportou 212 milhões de pares, gerando uma receita de US$ 1,809 bilhão, num crescimento de 17% em relação a 2003.