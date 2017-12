Queda do dólar preocupa agricultura, diz ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que, se a cotação do dólar ficar abaixo de R$ 2,80, "vai ficar complicado" para os exportadores de soja. Rodrigues admitiu que há uma "preocupação evidente" entre os produtores rurais com a queda persistente do valor da moeda norte-americana. O ministro fez a ressalva de que a baixa cotação do dólar não representa um problema para a balança comercial e sim para os rendimentos dos agricultores. "Não acho, ainda, um desastre irrecorrível" a baixa do dólar, disse. Para o ministro, o problema seria a cotação do dólar cair tanto que os custos de produção ficassem acima dos preços. Sobre a conveniência de uma intervenção do governo no mercado para segurar a queda do dólar, ele respondeu que é preciso fazer um balanço e identificar onde está o equilíbrio. "A economia brasileira vai muito bem, este é um ótimo dilema."