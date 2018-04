Queda do dólar traz apostas em queda nos juros O dólar comercial manteve firme e forte trajetória de queda durante toda a manhã e entrou no período da tarde cotado a R$ 3,00 e vem até testando valores abaixo desse limite psicológico. O otimismo dos investidores está levando a apostas de que o Banco Central (BC) reduza a Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 18% ao ano. Na sua última reunião mensal, o Comitê de Política Monetária (Copom) definiu viés de baixa - autorização para que o BC corte o juro quando julgar adequado - e muitos agora acreditam que a Selic possa cair até 0,5 ponto porcentual. Como a próxima reunião do Copom acontece no dia 18 de setembro, espera-se que o viés seja exercido até quarta-feira, para não ficar muito próximo do encontro. Mas, para realizar o corte, o BC teria de avaliar se a atual recuperação do mercado é uma tendência mais consistente, ou apenas uma oscilação pontual. De fato, houve boas notícias para sustentar a queda do dólar. Hoje o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Beny Parnes, anunciou medidas que flexibilizam o repasse de recursos dos leilões de linha de crédito para exportadores, que vinham tendo procura abaixo do esperado. Com isso, espera-se entrada de divisas maior e mais rápida. Além disso, contribuíram o fim da pressão de rolagem da troca de títulos cambiais, a melhora do risco Brasil e uma entrada de recursos expressiva, revelando que as instituições financeiras internacionais estão realmente retomando negócios com o País. A expectativa de que José Serra (PSDB/PMDB), o candidato preferido dos mercados, continuará mostrando avanços na preferência do eleitorado em pesquisas eleitorais a serem divulgadas no final de semana também trouxe tranqüilidade e um certo otimismo aos negócios. A previsão dos especialistas é de que o dólar siga em queda se a candidatura governista continuar em alta. Um dos fatores mais importantes para a queda do dólar nos últimos dias, no entanto, é a retomada da entrada de recursos estrangeiros no País. Somente nesta semana três captações foram anunciadas oficialmente: US$ 30 milhões captados pelo BB para exportadores, uma linha de US$ 200 milhões conseguida pela Votorantim e US$ 180 milhões que entraram para a Petrobras. Se confirmada a operação de US$ 300 milhões comentada nesta manhã pelas mesas de operações, as entradas desta semana somariam a interessante quantia de US$ 710 milhões. Mercado Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,0000; em queda de 2,44% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 2,9950 e o máximo, de R$ 3,0530. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 29,53% no ano e de 13,54% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 19,780% ao ano, frente a 19,980% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 22,800% ao ano, frente a 23,160% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,84% em 10543 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 491 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 22,26% em 2002 e alta de 8,31% em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, dez apresentaram baixa. O principal destaque são os papéis da Inepar PN (preferenciais, sem direito a voto), com alta de 8,33%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 1,10% (a 8766,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -cai 0,29% (a 1331,84 pontos). O euro opera em queda de 0,29%; sendo negociado a US$ 0,9813. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em queda de 0,28% (1331,97 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.