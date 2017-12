Queda do juro não é suficiente para crescimento, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou na noite desta segunda-feira que a queda dos juros é importante para o crescimento, mas não é suficiente. Segundo ele, o documento divulgado hoje pelo governo, que traz um roteiro para a agenda de desenvolvimento, procura demonstrar que se o governo só pensar nos juros, não estará preparado "para as questões principais ao desenvolvimento, como crédito, marco regulatório, infra-estrutura, políticas industrial e de ciência e tecnologia". Para ele, "nenhum país do mundo cresce com ficção em juros, o país cresce quando tudo acontece de forma positiva; acreditamos que esse momento está vindo." Para ele, a agenda de desenvolvimento não é a segunda fase da política econômica, já que a retomada do desenvolvimento acontecerá naturalmente, como consequência do esforço no início do governo de recuperação da credibilidade do País, controle da inflação e ajuste fiscal. "Não estamos satisfeitos, é um trabalho para 10, 15 anos. É permanente", afirmou.