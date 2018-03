Queda do petróleo alivia o mercado financeiro A forte queda do preço do petróleo deixou o mercado brasileiro mais calmo nesta quarta-feira. No entanto, especialistas em petróleo afirmam que o aumento da produção não provocará uma redução significativa nos preços. O terrorismo continua ditando os negócios. A bolsa de São Paulo encerrou o pregão com valorização de 0,87%, em 19.716 pontos e volume de R$ 1,029 bilhão. O dólar comercial encerrou em baixa de 0,35%, a R$ 3,135. No fechamento do mercado da dívida, o C-Bond caiu 0,63% para fechar na mínima, a US$ 0,883. O risco Brasil caiu 23 pontos para 689 pontos-base. O mercado de juros também caiu. O contratos para janeiro fecharam a 17,46%, contra 17,70% de ontem.