Queda do PIB pode indicar concentração de renda, diz Fecomércio A queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,2% em 2003 ante 2004 pode indicar que o País está envolvido em um processo muito forte de concentração de renda. A análise é do assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), Fábio Pina, ao comentar o desempenho das empresas brasileiras em 2003. "Concentração de renda é ruim porque diminui o poder de consumo", diz. O PIB refere-se ao valor do conjunto de todos os bens e serviços produzidos dentro do território econômico de um país em um determinado período. Do ponto de vista dos consumidores, uma das possíveis conseqüências de uma economia com forte concentração de renda é uma demanda mais fraca, o que tende a diminuir a produção, impactando de forma negativa na variação do PIB. De acordo com cálculos do economista, dependendo do índice de inflação utilizado no cálculo do PIB, é possível afirmar que, exceção à Petrobras, o lucro real das 58 maiores empresas brasileiras em 2003 foi cerca de 55% maior do que o verificado no ano anterior. Do ponto de vista das empresas, como o PIB do País retraiu, Pina avalia que as médias, pequenas e micro empresas brasileiras ou tiveram lucros menores, ou até mesmo sofreram prejuízos. Dessa forma, o assessor da Fecomércio-SP ressalta que, sem dúvida a redução dos juros é um fator fundamental para o crescimento do País, mas não o único. "Sem dúvidas os juros do Brasil são altos e ajudam a comprometer o crescimento econômico, mas não é só isso. Se fosse só questão de juros baixos, as economias do Japão e da Europa estariam crescendo e não é isso que vemos", argumenta. Estímulos para investimentos Outra conseqüência da concentração de renda e salários em queda é a diminuição da disponibilidade de recursos para investimentos. A saída para o governo seria encontrar maneiras para motivar a retomada de investimentos, os quais não apareceram no último ano. Inclusive porque, lembra Pina, a poupança brasileira e a oferta de crédito são escassas. Para que esses investimentos aconteçam, ele entende ser urgente a necessidade de o governo federal avançar na microeconomia e, em especial, no estabelecimento de marcos regulatórios "modernos" no setor de infra-estrutura, principalmente. Portanto, assinala o economista, é fundamental também que o governo ouça os pleitos e reivindicações dos investidores e negocie, cedendo em alguns pontos, aos interesses privados e de geração de lucro. "Senão vira bravata, lançamento de desafio e ninguém investe. Cabe sim ao Estado o papel de convidar o investimento, mas também deve sinalizar, com atos, que o investidor terá menos riscos e que o governo está disposto a ouvir e negociar para dar condições necessárias ao ingresso do investimento", justifica.