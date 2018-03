Queda do preço do petróleo surpreende analistas nos EUA A forte queda no preço do petróleo nas últimas seis sessões de negócios surpreendeu os especialistas, que agora estimam que o barril do produto deverá cair mais ainda para o patamar de US$ 24 a US$ 25 no verão do Hemisfério Norte (julho, agosto e setembro), se o desfecho da guerra contra o Iraque continuar dentro do cenário otimista traçado pelo mercado. Ontem, o contrato para entrega em abril, que se expirou ao final do pregão na New York Mercantile Exchange, do barril do West Texas Intermediate (WTI) fechou a US$ 28,61, numa queda acumulada de US$ 9,22 o barril nas últimas seis sessões de negócios. O vice-presidente da consultoria de energia Purvin & Gertz, Kenneth Miller, disse que não estava esperando por uma queda tão rápida e tão forte no preço do petróleo como a que está sendo observada. "Fiquei surpreso que a queda no chamado prêmio de guerra no preço do petróleo aconteceu antes mesmo de o primeiro tiro ser disparado", explicou Miller à Agência Estado. Para ele, os preços do petróleo estavam embutindo uma enorme ansiedade do mercado em relação à guerra. "Agora que as hostilidades tiveram início, a expectativa de quase todo mundo é que a guerra será curta e bem-sucedida. Além disso, a Opep garantiu que compensará qualquer perda na produção do Iraque. Tudo isso ajudou a eliminar as incertezas e a ansiedade", disse Miller. Também ajuda a psicologia do mercado o fato de as reservas estratégicas dos Estados Unidos estarem disponíveis para qualquer emergência. O analista da Purvin & Gertz projeta um barril de petróleo na faixa de US$ 24 a US$ 25 por volta do Verão no Hemisfério Norte. "Se a guerra terminar rapidamente como o mercado está esperando e se não houver nenhum dano maior à capacidade de produção do Iraque, o preço do petróleo pode até cair para tal patamar antes mesmo do verão", salientou Miller. Ele considera que essa faixa de preço do petróleo (de US$ 24 a US$ 25 o barril) será bastante favorável para a recuperação da economia norte-americana. Mercado tem visão otimista O analista de petróleo do banco de investimentos Lehman Brothers, Paul Cheng, também se disse muito surpreso com a rápida queda nos preços do petróleo. "A nossa estimativa é que o preço do barril do WTI somente caísse para a faixa de US$ 27 a US$ 28, como foi registrado ontem, num prazo de duas semanas depois de iniciada a guerra", disse Cheng à Agência Estado. Ele acredita que o mercado está convencido de que o conflito militar não provocará um impacto negativo ou afetará a produção dos países vizinhos ou mesmo que a guerra terá curto duração. "Estou surpreso com o fato de que o mercado topou fazer tal aposta tão cedo", disse. Apesar de, no curtíssimo prazo, o petróleo encontre nível de suporte na faixa de US$ 27 o barril, Cheng também projeta o preço do produto por volta de US$ 24 a US$ 25 o barril do WTI por volta do Verão no Hemisfério Norte, fechando o ano por volta de US$ 23 a US$ 26 o barril. "Mas não acredito que os preços possam despencar, mesmo num cenário muito positivo, porque os países da Opep, especialmente a Arábia Saudita, parariam de aumentar a produção", ressaltou. Cheng não considera que os rumores de que Saddam Hussein tenha colocado explosivos para incendiar os poços de petróleo, como ocorreu na Guerra do Golfo em 1991, possa ter um impacto mais forte nos preços. "O mercado já precificou tal rumor, que não é novidade", explicou. Apesar do cenário bastante otimista para os preços do petróleo, Cheng disse que o preço da gasolina nos Estados Unidos, que tem preocupado os analistas e economistas por conta do impacto sobre os gastos dos consumidores, não deverá cair na mesma magnitude que o preço do barril do petróleo. "Isso porque os estoques de gasolina e derivados estão num nível muito baixo, o que favoreceu a um aumento nas margens de lucro desses produtos no atacado. Assim, o consumidor norte-americano não se beneficiará tanto da queda no preço do petróleo", explicou Cheng. Mesmo assim, ele considera que a diminuição no preço do petróleo e, em menor magnitude, de derivados irá favorecer muito a recuperação da economia norte-americana. "Os Estados Unidos consomem cerca de 7 bilhões de petróleo por ano. Em teoria, cada aumento ou redução de US$ 1 no preço do barril de petróleo representa uma injeção ou uma retirada de US$ 7 bilhões por ano na economia do país", comentou Cheng. Veja o especial :