Queda do preço dos imóveis chega a 3,32% nos últimos 12 meses

O preço médio de venda dos imóveis ficou estável (-0,01%) entre março e abril, de acordo com o Índice FipeZap Ampliado. A pesquisa, que acompanha o preço médio do metro quadrado em 20 cidades brasileiras, apontou que, no ano, a variação do preço das moradias teve alta de 0,69% e foi inferior à inflação acumulada de 4,14%, segundo o IPCA. Isso significa que, nos últimos 12 meses, houve uma desvalorização real de 3,32% no preço dos imóveis.

A previsão, segundo Eduardo Schaeffer, CEO da ZAP Imóveis, é que o valor real das moradias deve voltar a crescer apenas no ano que vem. “A expectativa é que no final de 2017 os preços já estejam acompanhando a inflação e em 2018 volte a haver alta real no preço”, afirmou. O executivo acredita que se o governo confirmar a tendência de corte na taxa básica de juros e chegar ao final do ano com uma Selic de 8,5%, haverá melhores condições de financiamento por parte dos bancos, o que deve aquecer o mercado imobiliário.

Das 20 cidades acompanhadas pelo estudo, apenas Belo Horizonte apresentou uma variação anual de preços maior do que a inflação (8%, ante uma inflação acumulada de 4,14%). Seis delas tiveram recuo nominal no valor dos imóveis, com destaque para Goiânia (-3,50%), Niterói (-2,48%) e Rio de Janeiro (-2,07%). Em abril, a média do valor de venda do metro quadrado nas cidades acompanhadas foi de R$7.696.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O índice é compilado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir dos anúncios de venda no site Zap. O estudo ainda apontou que o valor do metro quadrado mais caro do Brasil é o Rio de Janeiro (R$10.180), seguido por São Paulo (R$8.680) e Distrito Federal (R$8.445). Já as cidades com menores preços são Contagem (R$3.519), Goiânia (R$4.106) e Vila Velha (R$4.632).