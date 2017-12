Queda dos juros é desejo do governo e do País, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse hoje que a queda dos juros é um desejo do governo e um desejo do País. "Assim que a inflação der sinais de controle, de queda, como começa a dar agora, assim como os indicadores se ordenarem, como estão se ordenando agora, teremos condições para ter juros mais baixos", afirmou. Ele explicou que não é possível marcar uma data para o corte nos juros. "Mais importante não é a data em que os juros serão reduzidos, o mais importante é a garantia que o Brasil vai crescer, vai gerar empregos, vai ordenar suas contas e vai ser um Brasil melhor", disse. Segundo Palocci, "está chegando um momento de crescimento para o Brasil." Ele afirmou também que a população já começa a se beneficiar dos ganhos obtidos pelo governo no campo macroeconômico. O exemplo citado pelo ministro é a redução nos preços dos combustíveis, conforme determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou ainda que "o dólar vai encontrar seu valor." O ministro também disse que as reformas apresentadas ao Congresso permitirão ao País dar um "salto em direção ao futuro, no campo econômico, social e de posicionamento do País em relação aos demais países do mundo". Ele afirmou que o Congresso possui experiência, acúmulo de debates e uma estrutura democrática que lhe permitirão "construir as reformas de que o País precisa". Segundo Palocci, o governo tem certeza que o Congresso debaterá as reformas "pensando no melhor para o País" e que os parlamentares saberão "aperfeiçoar" as propostas. Enquanto se dirigia em sua cadeira de rodas para a saída do Congresso, o ministro encontrou-se com o presidente da Comissão de Reforma Tributária da Câmara, deputado Mussa Demes (PFL-PI). "Confiamos no seu trabalho, meu presidente", disse Palocci. "Vou me debruçar sobre esse texto a partir de hoje", prometeu o deputado.