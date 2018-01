Queda dos juros é muito lenta No caso do comércio varejista, a pesquisa Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) indica um recuo de março para abril de 7,5% ao mês para 7,47% ao mês. É, portanto, um recuo tão modesto que nem pesa no orçamento do consumidor (veja link abaixo). Outra pesquisa, do Procon-SP, indicou a mesma tendência nas linhas de cheque especial e empréstimo pessoal, agora no mês de maio. No cheque especial, as taxas médias de 14 grandes bancos recuaram de 9,24% ao mês em abril para 9,2% ao mês em maio. Nos empréstimos pessoais, o recuo foi de 4,56% para 4,55% ao mês. Estas duas pesquisas não deixam dúvidas. Os juros estão recuando nos últimos meses, mas de uma forma muito lenta. E ainda são muito caros. A melhor forma de fazer uma comparação é pensar em taxas anuais. No comércio, a taxa mensal de 7,47% ao mês equivale a 137% ao ano. Para uma inflação estimada em 6,3% pelo Banco Central para este ano. Na ponta da aplicação, os títulos de renda fixa prefixados estão da ordem de 21,5% ao ano, para operações de 12 meses. Inadimplência é argumento para bancos Os bancos e financeiras têm muitos argumentos para justificar esta distância enorme entre as taxas pagas aos investidores e as cobradas dos tomadores de empréstimos. O governo obriga que 55% dos depósitos à vista, por exemplo, fiquem depositados no Banco Central compulsoriamente. Isso restringe o volume de crédito. Também argumentam que a inadimplência no Brasil ainda é muito elevada. Por isso, os bancos cobram taxas bastante altas, para que o dinheiro recebido de quem paga em dia cubra o buraco dos maus pagadores. Argumentos a parte, para o consumidor não é consolo saber por que as taxas são elevadas. O melhor a fazer realmente é continuar evitando o endividamento, seja nas compras a prazo seja nos empréstimos pessoais, no cartão de crédito ou no cheque especial. Para quem não pode evitar uma dívida, a dica é procurar as linhas mais baratas. Regra geral, o empréstimo pessoal é uma linha de menor custo que o cheque especial e o cartão de crédito, e até mesmo do que linhas do crediário para compras a prazo. Quem está endividado nas linhas mais caras pode pegar um empréstimo pessoal, pagar suas dívidas, e reduzir desta forma o custo deste endividamento. Taxas variam muito em cada instituição Agora observe que as taxas são muito diferentes em cada instituição. Entre os 14 bancos pesquisados pelo Procon-SP, o empréstimo pessoal varia de 3,39% a 8,85% ao mês. É um intervalo muito grande. Uma pesquisa entre os bancos que são de seu relacionamento é fundamental neste caso, para obter taxas menores. Um bom critério, aliás, para escolher o banco de relacionamento, é observar qual a taxa de juro cobrada nas linhas de empréstimo. Assim, no caso de haver uma necessidade, o cliente consegue gastar menos com juros. Uma última dica: lembre-se que alguns bancos oferecem dias de isenção de juros no uso do cheque especial. Este também é um critério interessante para escolher o banco de relacionamento, especialmente para quem todos os meses costuma deixar sua conta corrente no vermelho por poucos dias. A Cartilha de Crédito, no segmento de Serviços, no link abaixo, oferece uma análise completa deste mercado.