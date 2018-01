Queda dos juros virá com competição, diz Meirelles Baixos spreads bancários - diferença entre taxa de captação e os juros cobrados nos empréstimos - são resultado direto da competição entre as instituições financeiras. E os aperfeiçoamentos normativos que o governo vem implementando na área creditícia, dentro de um cenário de maior estabilidade, caminham justamente no sentido de estimular essa maior competição no sistema financeiro, disse nesta segunda-feira o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em entrevista exclusiva à Agência Estado. "Eu já trabalhei em países onde os spreads eram baixos. E posso lhes atestar que esses spreads lá não eram baixos porque os bancos assim o queriam. Eram baixos porque a competição era muito forte", afirmou o presidente do BC. "Em qualquer país do mundo é sempre assim. A experiência internacional mostra que estabilidade gera maior competição entre as instituições, e essa competição gera queda dos spreads", completou. Entre as medidas que o governo vem adotando para estimular a competição no setor, Meirelles destacou a flexibilidade para a conta-salário, que deve valer a partir de 2007 e que permitirá ao correntista escolher livremente em que banco deseja receber seus honorários - com base, obviamente, nas melhores condições de taxas e serviços a serem oferecidos. "Isso é fundamental para aumentar a competição no sistema financeiro do ponto de vista da pessoa física", sublinhou. Ele acrescentou ainda a regulamentação dos cadastros positivos e a ampliação das faixas de atuação da Central de Risco do BC, que criarão um novo modelo de avaliação de risco nos empréstimos, até então focada apenas em informações negativas sobre os tomadores. "Existem também algumas medidas em andamento sobre a questão da portabilidade de cadastros e a portabilidade de financiamento que também irão nessa mesma direção. Ou seja, há uma série enorme de medidas em fase de implementação que farão com que a competição aconteça de maneira mais intensa. E que o tomador utilize sua capacidade de barganha para conseguir taxas melhores", concluiu. Medidas Questionado sobre o impacto das medidas que vêm sendo gestadas na área fiscal - que o governo deve anunciar nesta semana - nas decisões de política monetária em 2007, o presidente do BC destacou que a autoridade monetária olha unicamente para o comportamento da inflação. E que este comportamento não pode ser avaliado com base em uma variável econômica específica, mas sim no conjunto delas e de seu efeito sobre os preços. "Nós trabalhamos olhando a inflação. Num regime de metas, o banco central analisa todos os fatores econômicos relevantes do ponto de vista daquele banco central. E procura incorporar a maioria deles em modeles econométricos, pelo menos os mais relevantes, não fica evidentemente prisioneiro desses modelos", afirmou. Ele lembrou que tais modelos são constantemente aperfeiçoados e testados. E que funcionam como um instrumento auxiliar para que o BC faça suas previsões de inflação, com as quais tomará suas decisões de política monetária. Comunicação com mercado O entendimento das mensagens que o Banco Central passa ao mercado por meio de sua política de comunicação (atas da reunião do Copom, Relatório Trimestral de Inflação, etc.) vem melhorando de maneira visível nos últimos anos, disse o presidente do BC. "Claramente nesse ano essa questão foi melhor do que no ano anterior, que por sua vez foi melhor do que 2005. Esse é um processo mútuo de definição de linguagens, que é também facilitado pela estabilização da economia", afirmou o presidente do BC, acrescentando que a inflação "constantemente na meta" e a maior estabilidade tornam os fenômenos e as decisões econômicas mais previsíveis e, portanto, mais fáceis de serem entendidas. Essa melhora dos últimos anos não significa, no entanto, que a comunicação do BC e o conseqüente entendimento por parte do mercado não possam ser melhorados. "Nunca ouvi nas minhas reuniões no exterior, como na Basiléia, um banco central que se diga totalmente satisfeito com o entendimento do mercado de suas mensagens. Isso é algo que sempre pode ser aperfeiçoado", disse Meirelles.