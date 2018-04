Queda em Wall Street derruba bolsa sul-coreana Os principais índices do mercado norte americano fecharam ontem em queda, especialmente o Nasdaq (-2,42%), pressionado pela expectativa de lucro abaixo do esperado por parte da empresas de tecnologia no primeiro trimestre. O Dow Jones também caiu (-0,39%), influenciando boa parte dos mercados do sudeste asiático. Na Coréia, o índice Kospi despencou 3,67% também com a notícia de que o Banco da Coréia pode aumentar a principal taxa de juros no início de maio. Taiwan recuou 0,18%, aos 6.059,21 pontos, o resultado mais baixo em quase três semanas. Os investidores estão cautelosos em relação à economia da ilha. Ainda hoje, o governo anuncia os números relativos às exportações do mês passado. Filipinas também encerrou em queda (-0,79%) com as preocupações sobre o impacto na economia do aumento do petróleo no mercado internacional, em razão dos conflitos no Oriente Médio. Já o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 0,94%, apesar dos resultados nos EUA. Os papéis bancários, de empresas automobilísticas e algumas de alta tecnologia garantiram o bom resultado. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,80%; Indonésia: +1,60%; Malásia: -0,10%; Tailândia: +0,46% e Cingapura: -1,57%.