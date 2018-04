Queda na importação aumenta ociosidade de navios A queda nas importações por conta da alta do dólar está provocando maior ociosidade dos navios da Aliança Navegação que chegam dos Estados Unidos. O gerente-geral da Aliança, Luiz Guilherme Pochaczevsky, afirmou que os navios saem do País com 100% de ocupação e chegam com 60%. Segundo ele, isso faz aumentar a procura por contêineres no Brasil, principalmente os de 40 pés. "Existe um desequilíbrio logístico, já que uma parte dos contêineres que sai não volta", conta o executivo. Pochaczevsky afirmou que ainda não há falta de contêineres para os clientes da Aliança, mas não descarta que isso possa acontecer no futuro. Ele declarou também que a operação-padrão dos fiscais da Receita Federal nas aduanas também causa lentidão, principalmente nas operações de importação. A Aliança, comprada pelo Grupo Alemão Hamburg Sud em 1998, é uma das três únicas empresas a prestar serviços de navegação de cabotagem (navegação entre Estados) para carga conteinerizada, juntamente com a Mercosul Line e a Centronave ? com quem a Aliança mantém uma parceria operacional. Segundo Pochaczevsky, a meta é alcançar um faturamento bruto de cerca de US$ 300 milhões este ano. A empresa deve fechar 2002 com movimentação de 225 mil TEUs (unidades de contêineres de 20 pés). No primeiro semestre, a Aliança movimentou, com seus sete navios, 115 mil TEUs, 15% a mais do que no mesmo período de 2000. "As exportações estão bem aquecidas e compensam a queda dos importados", diz Pochaczevsky. Atualmente, a empresa atende 12 portos entre o Brasil e o Mercosul (Buenos Aires e Montevidéu). A Aliança tem acordo com transportadoras rodoviárias para oferecer às empresas clientes um pacote logístico que inclui a entrega de carga porta-a-porta. Ela transporta mercadorias variadas, desde autopeças até sal. No ano passado, criou um serviço de transporte de carrocerias, ônibus, carros e tratores fabricados no Brasil para a América Central e o México. Segundo Pochaczevsky, a Aliança sente por parte das indústrias um interesse crescente pelo transporte de carga por navio, que reduz custos, diminui as avarias e faz cair a praticamente zero os casos de roubos de carga. "Existe uma pressão por mais horários e linhas no transporte no litoral do País; por isso estamos estudando colocar mais navios na cabotagem no futuro", conta. (Renata Stuani) Leia mais sobre o setor de Transportes e Logística no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.