Queda na renda e desemprego fazem comércio vender menos, diz IBGE A queda na renda do trabalhador brasileiro e os altos índices de desemprego, impedem a recuperação nas vendas do comércio. A avaliação foi feita pelo economista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Nilo Lopes Macedo. Hoje o instituto anunciou queda de 3,04% no volume de vendas do setor em outubro, ante outubro do ano passado, a 11ª retração consecutiva. O técnico explicou que os setores que apresentaram resultados piores em outubro são aqueles cujo desempenho dependem diretamente do aumento real de renda. Como exemplos, Macedo citou o grupo Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (-4,26% em outubro, -3,77% em setembro ante setembro de 2002) e Demais Artigos de Uso Pessoal (-4,1% em outubro, -1,83% em se tembro ante setembro de 2002). "Estes grupos são de produtos básicos, que são ligados diretamente ao poder de compra do trabalhador", afirmou. Porém, ele informou que a melhoria no quadro macroeconômico fez com que segmentos vinculados a crédito apresentassem resultados um pouco melhores no mês. Macedo explica que, apesar do resultado negativo, em outubro houve quedas menores em setores cuja tendência era de intensificação das retrações. É o caso de Tecidos, Vestuário e Calçados (-1,82% em outubro; -3, 31% em setembro ante setembro de 2002) e Veículos, Motos e Partes (-3,76% em outubro; -4,02% em setembro ante setembro do ano passado). Além disso, o grupo Móveis e eletrodomésticos teve alta de 5,21% em outubro, o segundo resultado positivo consecutivo (7,02% em setembro). "Estes setores foram beneficiados pela quedas de juros, e pelas condições de crédito mais favoráveis, com prazos de pagamento mais ampliados. São os que estão reagindo mais favoravelmente ao quadro econômico positivo dos últimos meses ", afirmou. Vendas devem encerrar o ano em queda O comércio varejista deve encerrar o ano de 2003 com retração de vendas, diz Nilo Macedo. Embora ressaltando que o instituto não faz previsões, ele considerou que, de janeiro a outubro deste ano, o volume de vendas do comércio já acumula queda de 4,96%. "Para reverter este cenário, estes dois últimos meses teriam que ser excepcionais no comércio, coisa que, pela lógica, não parece que vai acontecer", opinou. Macedo acrescentou ainda que, mesmo que as vendas de Natal tenham um ótimo desempenho, não serão grandes o suficiente ao ponto de fazer com que o volume de vendas feche em alta no comércio varejista. O economista lembrou que 2003 foi difícil para o comércio. Desde o inicio do ano, os juros apresentavam patamar alto e havia sinais de que a inflação poderia atingir níveis mais altos - além da permanência da queda de renda e os altos níveis de desemprego. Macedo reiterou que uma recuperação das vendas só pode ser atingida com reabiitação da renda real do trabalhador. No ano passado, as vendas do comércio varejista tiveram queda de 0,68% ante 2001. Inflação no varejo está acima do IPCA A inflação no comércio varejista está sendo superior à inflação medida pelo IPCA. Segundo cálculos do economista Nilo Lopes Macedo, a inflação no setor acumula alta de 15,21% em 12 meses até outubro. Enquanto isso, a inflação medida pelo IPCA tem elevação de 13,98% no mesmo período. Lopes Macedo argumenta que os varejistas também tiveram alta de custos no período. Porém, considera que eles também fizeram um esforço para manter as suas margens de lucro. Dos setores que formam as atividades do comércio varejista, apenas dois reajustaram seus preços acima da inflação do IPCA. É o caso de Combustíveis e Lubrificantes (inflação de 14,58% no período) e Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (inflação de 17,55% em 12 meses até outubro). Os outros setores apresentaram inflação abaixo do IPCA, como Tecidos, Vestuário e Calçados (11,92%); Móveis e Eletrodomésticos (11,55%); Demais Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (13,97%) e Veículos Motos e Partes (6,77%). No caso deste último setor, embora não faça parta do grupo de cinco atividades que formam os resultados do comércio varejista, o IBGE analisa o desempenho das vendas do grupo devido à sua importância na economia.