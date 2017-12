Queda na renda preocupa Federação do Comércio de SP O empresário Abraham Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, diz que a economia do País tem todo o potencial para crescer, com um mercado interno grande mas que ainda não incorporou milhões de consumidores, podendo mesmo voltar aos índices registrados nas décadas de 60 e 70, quando o PIB chegou a alcançar uma média anual de 8%. Contudo, a sua preocupação é com a queda de renda dos trabalhadores, conforme acentuou em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. Ele lembrou que, nas décadas referidas, a participação dos salários na renda nacional era de aproximadamente 55%, e hoje não chega a 30%. "Precisamos recompor os investimentos para gerar novos empregos e melhorar o poder de compra", pregou Szajman.