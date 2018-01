Queda na venda do Prozac afeta resultados da Eli Lilly A forte concorrência por parte de medicamentos genéricos derrubaram as vendas do Prozac e levaram à retração dos resultados do grupo farmacêutico norte-americano Eli Lilly no ano passado. Ao longo de 2002, a companhia obteve um lucro líquido de US$ 2,708 bilhões, que representa uma queda de 3% em relação ao montante registrado em 2001. O faturamento alcançou US$ 11,077 bilhões, 4% a menos do que o total faturado no ano anterior. Excluídas as vendas do Prozac, o faturamento foi 8% superior, puxado pelas vendas dos medicamentos Zyprexa, Humalog, Evista e Gemzar. No período entre outubro e dezembro do ano passado, o Eli Lilly obteve um lucro líquido de US$ 736,6 milhões, que representa um aumento de 28% em relação aos US$ 575,4 milhões registrados no quatro trimestre de 2001. O faturamento foi de US$ 2,955 bilhões, 4,5% a mais do que os US$ 2,828 bilhões registrados de outubro a dezembro de 2001. As vendas foram puxadas pelos medicamentos Zyprexa, Evista, Gemza e Humalog. Em dezembro do ano passado, a companhia deu início a um plano de reestruturação pelo qual deverá eliminar 700 empregos em todo o mundo, com vistas a enxugar sua infra-estrutura. Eli Lilly está presente, com a venda de seus produtos, em 158 países, empregando aproximadamente 41 mil funcionários em todo o mundo. Os produtos com a marca Lilly começaram a chegar ao Brasil em 1930, comercializados pela Rindler Ind. e Com. de Importação. A instalação da empresa no País, no Rio de Janeiro, aconteceu em 1944, sob a denominação Eli Lilly and Co. of Brazil. Em 1953, as operações foram transferidas para a fábrica inaugurada em São Paulo. Em 1962, seu nome passou para Eli Lilly do Brasil. Atualmente, a empresa conta com matriz na capital paulista e com escritórios regionais de vendas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Ribeirão Preto (SP). Além disso, tem unidades de produção em São Paulo e Cosmópolis (SP).