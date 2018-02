Queda nas bolsas americanas influencia Ásia A queda registrada nos principais mercados dos EUA (Dow Jones: -1,59%; Nasdaq: -3,02%) prejudicou o desempenho das bolsas do sudeste asiático nesta quarta-feira. Em Taiwan, o índice local encerrou o dia em baixa de 2,89% com a onda de vendas estimulada pelos resultados em Nova York. Nas Filipinas, a baixa de 1,08% foi conseqüência da realização de lucros, ocorrida depois do intervalo dos negócios. Ontem, o mercado registrou seu melhor resultado em oito meses. Também em Seul, os investidores decidiram realizar lucros e o índice Kospi fechou em -0,69%. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio caiu 0,13% em razão da desvalorização dos papéis do setor de tecnologia e bancário. No intervalo do meio-dia, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,95%; Indonésia: -0,16%; Malásia: -0,80%; Tailândia: +0,37% e Cingapura: -1,14%.