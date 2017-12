Queda no PIB estadual não preocupa Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que não vê com preocupação a queda da participação do Estado no PIB brasileiro. Para ele, o estado mantém sua força econômica com a participação superior a 30% do PIB. De acordo com levantamento do IBGE, o estado de São Paulo perdeu três pontos porcentuais de participação no PIB brasileiro entre 1985, quando tinha uma fatia de 36,1%, e 2001 (33,4%). Para Alckmin, esse é um fenômeno natural. "É natural que um estado que tem participação tão expressiva tenha uma participação menor agora", disse o governador, após participar de encontro com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. De acordo com Alckmin, outras regiões no Brasil, como o Centro-Oeste tem aberto novas fronteiras na área de agronegócios. "O setor de agronegócios vem crescendo num ritmo muito forte", justificou. Segundo ele, São Paulo tem uma economia consolidada, industrial e uma forte plataforma exportadora.