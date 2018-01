Queda no preço da carne bovina não chegou ao consumidor Apesar de alguns países não aceitarem mais a carne do Brasil, o mercado interno não foi favorecido. Pelo menos foi isso o que apontou Estudo do Instituto de Economia Agrícola (IEA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. De acordo com a apuração, a queda no preço da carne bovina - que em 2005 atingiu o menor valor histórico para o produtor - não chegou ao varejo. Para o consumidor, em 2005, o preço médio da carne ficou em R$ 7,31 o quilo. Pecuaristas vão protestar este mês contra o que chamam de "cartel" da carne. Na última segunda-feira, subiu para 56 o número de países que suspenderam integral ou parcialmente as importações de carne do Brasil em resposta aos focos de aftosa diagnosticados em 2005 no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Nesse dia, Tailândia e Filipinas informaram à Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura que não importariam mais carnes brasileiras, com exceção da carne de frango. Na sexta-feira anterior, a China havia informado o embargo ao produto nacional.