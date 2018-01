Queda no preço da gasolina reduzirá inflação em 0,05 ponto, diz consultoria

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - A redução nos preços da gasolina na refinaria anunciada pela Petrobrás deve conter a inflação oficial no País em 0,05 ponto porcentual, segundo cálculos da RC Consultores. O resultado significa que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), encerraria o ano de 2016 em 7,35%, em vez dos 7,40% estimados pela consultoria anteriormente.

A Petrobrás anunciou hoje um corte médio de 2,7% no preço do litro de diesel e de 3,2% no da gasolina. O reajuste nas refinarias começa a valer a partir da zero hora deste sábado, 15 de outubro.

"O impacto não virá cheio no IPCA de outubro", lembrou Marcel Caparoz, economista da RC Consultores.

Segundo Caparoz, tanto a redução no litro da gasolina quanto a queda nos preços dos alimentos devem contribuir para que a taxa do IPCA de outubro fique mais perto de 0,30% em vez de algo próximo a 0,40%. "Pode ser algo em torno de 0,3%, porque os alimentos continuam caindo", acrescentou.

A queda nos preços dos combustíveis é mais um argumento a favor do início de corte na taxa básica de juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, segundo Caparoz. Ele argumenta que as principais condições para que o Banco Central comece a flexibilização monetária estão em andamento e, o recuo na gasolina e no diesel é mais um fator a contribuir para o declínio dos juros. "A inflação de alimentos está perdendo força, o fiscal está indo bem. Tudo isso justifica redução dos juros. Corrobora ainda mais", avaliou.

A redução nos preços dos combustíveis, contudo, não deve mudar as apostas para a Selic. Ou seja, segundo Caparoz, o BC deve ser cauteloso no próximo encontro. A RC Consultores estima que o Copom comece a reduzir a Selic em 0,25 ponto porcentual em outubro. Já para novembro, Caparoz espera que os juros tenham queda de 0,50 ponto porcentual.