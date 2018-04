Queda no preço do gás para consumidor pode ser inferior a 5% Mesmo que distribuidoras e revendedores de botijão de gás repassem integralmente os 12,4% de redução da Petrobrás determinados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), a queda do preço para o consumidor final pode ser de menos de 5%. Isto ocorre porque a parcela da estatal no preço final do produto é de cerca de 40% - o restante é dividido entre margens de revenda e distribuição e carga tributária. Ou seja, a Petrobrás vai promover e o mercado vai repassar uma redução de R$ 1,17 sobre o valor de venda do produto, o que significa, na verdade, uma redução de 4,48% no preço final, que cairia de R$ 26,08 para R$ 24,91. Para que a queda no preço seja maior é preciso que estados e outras empresas da cadeia reduzam também suas participações. As margens representam pouco mais de 40% do preço final e os impostos, cerca de 20%, segundo a ANP. "Estamos nos esforçando para reduzir margens onde é possível. Mas nosso compromisso firmado com o governo é de repasse integral do novo preço da Petrobrás", disse José Agostinho Simões, do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP (Sindigás). A ANP informou que está mantendo conversas com os estados para a redução do ICMS.