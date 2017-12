Queda no risco facilitará financiamento externo, diz Calabi O secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, Andrea Calabi, acredita que as atuais condições macroeconômicas do Brasil, que propiciou estabilidade e reduziu o risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ?, deverão favorecer a retomada das fontes de financiamento externo para projetos, principalmente no âmbito das Parcerias Público-Privadas (PPPs). O secretário, que participou na manhã de hoje de audiência pública sobre as PPPs, na Assembléia Legislativa, destacou aos parlamentares que nos países onde são realizadas parcerias semelhantes (entre os setores privado e público), existe a facilidade de se contratar fontes externas de financiamento para os projetos por causa do baixo risco. O projeto de lei que regulamenta a PPP e prevê a criação da Companhia Paulista de Parceria (CPP) foi enviado para a Assembléia no dia 6 de novembro e, a partir da semana que vem, deverá receber emendas. Apesar de ser uma das prioridades do governo Geraldo Alckmin, por causa da extensa agenda da Casa, que prevê uma pauta de votação que inclui, entre outros, o Orçamento do Estado e o Plano Plurianual (PPA) 2004/2007, o projeto de lei da PPP deverá ser votado apenas no exercício de 2004. O secretário Calabi acredita que após a aprovação do projeto que regulamenta a PPP, o governo do Estado poderá detalhar e examinar os projetos que já estão no âmbito do PPA, para dar início às parcerias com o setor privado. Entre esses projetos, ele citou o Tramo Sul do Ferroanel, a Asa Sul do Rodoanel, obras em áreas retroportuárias, como a expansão do Porto de São Sebastião e a duplicação da Rodovia dos Tamoios, que dá acesso a esse porto, entre outros.