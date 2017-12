Queda no varejo reduz chance de BC elevar a Selic em setembro, diz Barclays

A retração mais forte que o esperado nas vendas do varejo em maio diminui a probabilidade de o Banco Central (BC) fazer qualquer elevação da taxa básica de juros em setembro. Esta é a avaliação do economista para Brasil do Barclays em Nova York, Bruno Rovai.

Segundo o especialista, a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) no nono mês do ano será mais "data-dependent" ao passo que os dados referentes à inflação devem continuar prevalecendo aos de atividade para a decisão da próxima reunião, em 29 de julho. "Dado o tímido recuo das estimativas para IPCA em 2016 e as recentes surpresas de alta na inflação desde a última reunião, acreditamos que o mais provável é uma alta de 0,50 ponto porcentual na próxima reunião", afirma o relatório assinado por Rovai e enviado a clientes.

No quinto mês do ano, as vendas no varejo restrito registraram retração de 0,9% na comparação com abril e de 4,5% ante maio de 2014. No varejo ampliado, que engloba veículos e construção civil, a retração foi de 1,8% na margem e de 10,4% na comparação interanual, conforme divulgou nesta manhã o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As expectativas do banco britânico são de que o setor varejista não apresente uma recuperação nos próximos meses. O relatório elenca a deterioração do mercado de trabalho, o sentimento do consumidor em baixa e os efeitos do aperto monetário sobre o mercado de crédito como fatores que pesam contra o varejo. "A queda na renda real disponível neste ano deve levar o consumo das famílias a uma contração de 1,2% em 2015", estima o banco britânico.